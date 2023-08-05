عالج التقطيع في الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. الإفتاء تكشف عنها

التقطيع في الصلاة آفة يعاني منها بعض المسلمين ونسأل الله لهم جميعا الهداية ، والتقطيع في الصلاة قال عنه العلماء بسبب وساوس الشيطان وسيطرته بشكل كبير على الشخص الذي يعاني من هذه الآفة البغيضة ، وعلاجها بسيط وهي أنك فور شعورك بالتكاسل تجاه أداء الصلاة أستاذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثة مرات ، وانتفخ واقفا إذا كنت جالسا واذهب لتتوضأ ، وهناك أكثر من تريقة للتغلب على التقطيع في الصلاة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن عدم الصلاة بانتظام أمر خطير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهي التي تفرق المسلم عن غيره، وقال أيضًا: أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله وإن فسدت فسد باقي عمله، فعلى كل مسلم أن يحرص على أداء الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى أن "بعض الناس بتقطع في الصلاة ومعنى ذلك أن ليس لديه عزيمة كاملة على أدائها"، منوهًا إلى أن العزيمة والإصرار التي تجعل المسلم لا يقطع في صلاته، فمن يصلي ويقطع عزيمته قليلة وإصراره على الصلاة قليل.

وقدم “عبد السميع” عدة نصائح لمن يقطع في الصلاة ينصح بها العلماء حتى يلتزم بها وهي:



علاج التقطيع في الصلاة

1. كلما سمعت المؤذن قم فتوضأ وصل، فقد يشعر بصعوبة الأمر أسبوع أو اثنين أو اكثر لكن بعد ذلك ستصبح عادة.

2. أن يصاحب صحبة صالحة تحضه على أداء الصلاة، فحين يقصر يدفعونه للصلاة، فالصحبة الصالحة من معونات الالتزام بالصلاة.

3. كلما سجد يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للصلاة وألا يقطعه عنها وأن يوجد في قلبه العزم على أداء الصلاة في أوقاتها.