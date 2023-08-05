حسن شاكوش برفقة إمام عاشور في أحدث ظهور.. شاهد

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة له برفقة إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الصورة كاتبا:"حبيب قلبي إمام عاشور ".

حسن شاكوش يستعد لطرح أغنية إنتي التريند

يستعد حسن شاكوش خلال هذا الفترة لطرح أغنية جديدة بعنوان “إنتى التريند”، وهي الأغنية التي يقدمها بمشاركةالمطرب عمر كمال، ومن المفترض طرحها خلال أيام قليلة من الآن.

وفي سياق آخر، نفى مؤدي المهرجان حسن شاكوش أى علاقة تجمعه بالفنانة حورية فرغلي على المستوى الشخصي،مؤكدا أنها مجرد صديقة وزميلة عمل فقط.

وكتب حسن شاكوش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: جمهوري الغالي كل معاني الشكرليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست انا شوفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتي لو هياعكسية، الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شيء مريحني أكثر من الكلام، ولكن في شيء يخص فنانة جميلةكلنا بنحبها وبنحترمها.



وأضاف: وحقيقي انا لا اعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن انا من خلال صفحاتي الرسمية بحب اقول ان الفنانة حوريةفرغلي لا يمسني بيها أي شيء غير انها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع ايه من خلالالبرامج انا دلوقتي كلامي للإعلام ارجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط، كفاية كلام في تفاصيل وحياة شخصية، الليظاهر للناس يخص الناس، أنا دلوقتي بمتنع عن أي كلام في حاجة تخص حياتي الشخصية.

وتابع: أرجوا أرجوا احترام رغبتي، مع احترامي لكل الصحافة المصرية، ولكن الأخبار غير الحقيقية دي بتضعف موقفكمفي يوم من الأيام، لما الحقيقة تبان، كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانة يا كبيرة وبعتذر لك مرة أخرى عن أي شيءاتحطيتي فيه.