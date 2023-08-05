بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

طوَّر مجموعة من الباحثون الأميركيون علاج يمكن أن تساعدَ في شلّ الخلايا السرطانية والقيام بمنعِها من الانتشار، ويعتمد هذا العلاج على مجموعة من التركيبات البروتينيةٍ التي تمنع الخلايا السرطانية في بعض الأورام الصلبة من القيام بالتكاثر وتدمير الأنسجة السليمة.

وقد صف الباحثون في مركز city of hope الأميركي بأبحاث وعلاج السرطان الحبة بأنها علاج كيماوي. دواء يسمى AOH 1996 يعمل على استهداف البروتين السرطاني و الخلايا الخبيثة التي تتكاثرفي الأورام الصلبة مثل سرطانات الثدي والرئة والدماغ والمبيض.

ووفق الباحثين تعد التجارب التي دخلت في مراحلها التجريبية الأولى على بعض المرضى، قد تحقق ثورة طبية في علاج السرطان وستساهم في تطوير أدوية سرطانية ومنع انتشار المرض، والتقليل مضاعفاته وبمثابة الأمل الحقيقي للمرضى