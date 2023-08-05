الأرض الطيبة.. رواية أمريكية قريبا بترجمة عربية عن آفاق للمشر

يصدر قريبا عن آفاق للنشر والتوزيع، رواية «الأرض الطيبة»، لـ بيرل باك ومن ترجمة إيناس التركي.

روايـة الأرض الطيبـة مـن كلاسيكيات الأدب الأمريكي وقد فازت عنهـا بيرل باك بجائزة بوليتزر وميداليـة ديـن هاولز.

كمـا فازت بجائزة نوبل في الأدب عـن مجمـل أعمالهـا عام 1938، وبهـذا صـارت أول امـرأة أمريكيـة تفوز بها.

تدور الأحداث في الصين وهـي عـلى شـفـا تغيير جذري، وتسرد ملحمـة أسرة بأكملهـا.

تصـور بـيـرل بـاك دورة الحيـاة بـكل أهوالهـا وشـغفها وطموحـات البـشر وأطماعهـم، في مقـابـل مكافآت الدنيـا لـهـم أو عقابها، كل ذلـك مـن خـلال أسرة وانـج لونـج.

تتبـع قصـة صـعـود هـذه الأسرة وارتقائهـا لمكانـة تضاهـي تلـك الـتـي كـانـت لأسرة هوانج التي كانت الزوجة أولان جـاريـة لديهـم في السابق.



يتابـع القارئ تفاصيل الحياة في الصين في مجتمـع الريـف والمدينـة، ويتعـرف عـلى عـادات ومعتقـدات النـاس هـنـاك، مـن جميع الطبقات الاجتماعية المختلفـة، ومـع دورة الحيـاة تبقـى الأرض هـي الأساس، مصـدر الحياة الذي من دونه يضيع كل شيء.