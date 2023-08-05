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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الانقلاب.. قرار عاجل من أمريكا ضد النيجر

أرشيفية
أرشيفية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، وقف بعض برامج المساعدة الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد أواخر الشهر الماضي.

وقال بلينكن في بيان له: " واشنطن ستوقف بعض برامج المساعدة الخارجية التي تستفيد منها حكومة النيجر لكننا سنستمر في توفير المساعدات الإنسانية الحيوية والأغذية في النيجر".

وأضاف: "الولايات المتحدة ستواصل أنشطتها بما في ذلك العمليات الدبلوماسية والأمنية لحماية الأفراد الأمريكيين في النيجر".

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عن وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.

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وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، إن المجموعة لن تكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، مردفاً أن القرار سيتخذه رؤساء الدول.

وكشف موسى في ختام اجتماع استمر 3 أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا، أنه "جرى العمل هنا على جميع العناصر التي ستكون مشاركة في أي تدخل نهائي بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى سننشر القوات".

وختم قائلاً: "نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه".
 

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