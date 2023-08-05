أستاذ طاقة: لو حدث ارتفاع في درجات الحرارة العالم كله سينتهي.. نقص الغذاء سوف يزداد.. النقل الأخضر ضروري للحفاظ على البيئة

حل الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، ضيفا في برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، وتحدث عن ارتفاع في درجات الحرارة، والتغيرات المناخية، ومشكلة احتراق الغابات.

لو حدث ارتفاع في درجات الحرارة العالم كله سينتهي

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، أن ظاهرة النينيو ‏مرتبطة ارتباط ‏كلي وجزئي بالتغيرات المناخية ‏وللأسف الشديد الأمم المتحدة بدأت أن تعلن عن هذا الكلام عام 1992 في مؤتمر الأرض.

وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن لا احد صدق وقتها هذه الظاهرة حتى مؤتمر باريس 2015 بدأ الناس أن يسلموا ‏بهذه الحقيقة وأنه يجب أن نأخذ حذرنا منها، ‏ولأول مرة في تاريخ العالم أن يتجمع العالم كله على قرار واحد وهو المحافظة على عدم زيادة درجات الحرارة عن 1.5 درجة، ولو حدث ارتفاع في درجات الحرارة ولم نأخذ حذرنا العالم كله سينتهي.



كيف تتعامل الدول مع التغيرات المناخية

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، ‏مستحيل أن نستطيع التحكم في التغيرات المناخية لكن هناك آليات للتحكم في الأمر مثل التخفيف والتكييف أو التأقلم، وعملية التخفيف والتأقلم كثير من الدول تعمل بها ومصر أيضا قامت بمجهود كبير في عملية استخدام الغاز الطبيعي في السيارات واستخدام الهيدروجين الأزرق او الأخضر.



وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، يجب على العالم أن يفكر في محاصيل تصلح مع درجات الحرارة عالية، وسابقا كان هناك محاصيل صيفية ومحاصيل شتوية لكن نحن الآن لا نعرف الصيف من الشتاء بسبب التغيرات المناخية، ويجب التفكير في المحاصيل تتواكب مع هذه التغيرات.

العالم كله يتضرر من الانبعاثات



قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إنه للأسف الشديد أمريكا وبالتحديد دونالد ترامب كان لديهم فكرة وقناعة، وهي لماذا يتحملون المسؤولية أو يدفعوا ثمن التغيرات المناخية، برغم أنهم مشاركون في الأمر مثلهم مثل باقي الدول، مؤكدا أننا نعيش على نفس الكوكب والضرر سيقع علينا جميعا ويجب على الكل تحمل المسئولية.





‏وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن هناك مشكلة وتم التحذير منها انه سيكون لدينا نقص في الغذاء العالمي بسبب التغيرات المناخية لذلك بدأوا في التنبيه منذ ثلاثة سنوات أنه يجب على كل دولة المحافظة على السلع الاستراتيجية الخاصة بها وإنتاجها محليا، مؤكدا أن العالم كله سيتضرر من الانبعاثات والتغيرات المناخية.

المواد العضوية سبب احتراق الغابات



قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، إن ‏كل العالم متأثر بالتغيرات المناخية والكل الآن يحاول تقليل الانبعاثات الحرارية، لأن في عام 2015 العالم كله اقتنع بضرورة اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات، لأن الضرر سيقع على الجميع.

‏وتابع خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن العالم كله في حالة من الغليان الفترة الأخيرة، وحرائق الغابات التي أصبحت منتشرة في كل مكان، لأن ارتفاع درجات الحرارة يقوم بعمل نوع من الاشتعال الذاتي للمواد العضوية مثل الأشجار أو الغابات ويكون من الصعب جدا إيقافها أو السيطرة عليها ‏ويصبح الأمر مثل السرطان.

قمنا بالعديد من المشروعات الخاصة بالطاقة

قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، ‏أن مصر قامت بعمل العديد من المشروعات تعتبر من أنجح المشروعات التي تمت من أجل ظاهرة التغيرات المناخية.

ونوه صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن أهمهم الهيدروجين سواء كان الأخضر او الأزرق لأن الهيدروجين من مميزاته انه لا يصدر انبعاثات كربونية على الإطلاق وقيمة الهيدروجين الحيوية توازي أربعة أضعاف قيمة الوقود السائل ونشر فكرة الهيدروجين مؤخرا ستحل جزء من تأثير التغيرات المناخية.

‏ وتابع أن الدولة أيضا قامت باستخدام الغاز الطبيعي في المركبات وهو موضوع الاحلال لأن الغاز الطبيعي يصدر نسبة ثاني أكسيد الكربون أقل بكثير من نسبة ثاني أكسيد الكربون الذي تخرج من الوقود السائل وبالتالي هذا نوع من أنواع التخفيف.

‏وأضاف أما بالنسبة لقطاع النقل فنحن الآن نتحول من قطاع النقل التقليدي إلى قطاع النقل الأخضر، متابعا أن المنوريل والقطار السريع مهمين جدا للحفاظ على البيئة.

يجب على كل دولة توفير المحاصيل الاستراتيجية



قال الدكتور صلاح الحجار أستاذ الطاقة والتنمية المستدامة بالجامعة الأمريكية، ‏أن احد تأثيرات التغيرات المناخية سيكون على الأحياء المائية والنباتات والمحاصيل الزراعية ولذلك منظمة "الفاو" قالت: "يجب على كل دولة وضع استراتيجية لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بها".

‏وتابع صلاح الحجار ‏خلال برنامج "بصراحة"، مع الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، يجب على كل دولة عمل اكتفاء ذاتي لأن في فترة ما الدول المصدرة لن تصدر بسبب احتياجاتها وبالتالي في هذا الوقت يجب أن تكون كل الدول قادرة على إنتاج محاصيلها الاستراتيجية وإلا ستتحدث أزمة غذائية، وهذا أمر غاية في الأهمية ليس فقط بالنسبة لمصر بل للعالم كله.