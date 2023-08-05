دعاء اليوم 18 محرم.. اغتنمه بـ5 كلمات تغير قدرك لأفضل حال

نشهد مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت موعدنا مع الفرج والسعادة والتي تتحقق من خلال دعاء اليوم 18 محرم ، والذي لا تزال فرصة اغتنامه قائمة لما يزيد عن عشر ساعات من الآن أي إلى المغرب، وخلال هذه الساعات التي لا ينبغي تضييعهها بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب يمكن لـ دعاء اليوم 18 محرم أن يغير حياتنا وأقدارنا إلى أجملها ، حيث إنه من أيام شهر المحرم وهو من الأشهر الحُرم ، وهذا ما يجعل دعاء اليوم 18 محرم من أهم الأدعية المستجابة التي لا ينبغي لعاقل تفويتها أو الاستهانة بها، فهو السبيل للنجاة من كروب الدنيا ومصائبها، كما أن دعاء اليوم 18 محرم يعد خير اتباع لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي أوصانا بتحري أوقات الاستجابة واغتنامها بالدعاء.

دعاء اليوم 18 محرم

يا من قلت للشيء كن فيكون، اللهم غير أقدارنا لأفضل حال .

2. اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصيرًا.

3. اللهمّ يا مطلع على جميع حالاتنا اقضِ عنّا جميع حاجاتنا، وتجاوز عن جميع سيّئاتنا وزلّاتنا، وتقبّل جميع حسناتنا وسامحنا، ونسألك ربّنا سبيل نجاتنا في حياتنا ومعادنا.

4. يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا.

5. اللهم لا تخرجنا من يومنا هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

6. اللهم اقسم لي في هذا اليوم خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

7. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم.

8. اللهمّ إنّي أسالك بدعاء ذي النّون يوم دعاك في ظلماتٍ ثلاث: ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت فاستجبت له وأنجيته، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظّالمين.

دعاء اليوم الثامن عشر من محرم