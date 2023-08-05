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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتألق والدولار يتراجع بعد بيانات الوظائف الأميركية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن أدى تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء ‏أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ‏ببعض الانتعاش للسبائك التي ما زالت تتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في ستة ‏أسابيع.‏


وقالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف ‏غير الزراعية زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون توقعوا زيادة قدرها 200 ألف وظيفة.‏


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1940.86 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1852 بتوقيت غرينتش. لكن سعر المعدن الأصفر انخفض 0.9% ‏منذ بداية الأسبوع.‏


وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4% عند 1976.10 دولار.‏    
وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه، مما يجعل ‏الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات أذون الخزانة ‏الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في تسعة أشهر.‏
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى ‏‏23.58 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6% إلى 919.36 دولار. وتراجع البلاديوم ‏‏0.1% إلى 1256.97 دولار للأوقية.‏

ارتفعت الفضة أسعار الذهب البلاتين الدولار يتراجع العقود الأميركية الآجلة المعاملات الفورية

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