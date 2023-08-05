الذهب يتألق والدولار يتراجع بعد بيانات الوظائف الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن أدى تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء ‏أضعف قليلا من المتوقع إلى انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة مما سمح ‏ببعض الانتعاش للسبائك التي ما زالت تتجه نحو تسجيل أسوأ أسبوع في ستة ‏أسابيع.‏



وقالت وزارة العمل في تقرير الوظائف الذي يحظى بمراقبة عن كثب، إن الوظائف ‏غير الزراعية زادت 187 ألف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون توقعوا زيادة قدرها 200 ألف وظيفة.‏



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1940.86 دولار للأوقية ‏بحلول الساعة 1852 بتوقيت غرينتش. لكن سعر المعدن الأصفر انخفض 0.9% ‏منذ بداية الأسبوع.‏



وأغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4% عند 1976.10 دولار.‏

وبعد صدور بيانات الوظائف، انخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه، مما يجعل ‏الذهب أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات أذون الخزانة ‏الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوى في تسعة أشهر.‏

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى ‏‏23.58 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6% إلى 919.36 دولار. وتراجع البلاديوم ‏‏0.1% إلى 1256.97 دولار للأوقية.‏