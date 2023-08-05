11 قتيلا على الأقل وعشرات المفقودين بانزلاق تربة في جورجيا

قُتل 11 شخصاً على الأقل وفُقد عشرات آخرون، بانزلاق تربة شهدته منطقة راتشا الجبلية الواقعة في شمال غرب جورجيا، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية، إنّه "تمّ العثور على 11 جثة في إطار عملية البحث والإنقاذ".

وكانت حصيلة سابقة تحدّثت عن سبعة قتلى.

وأكد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي للصحافة خلال تفقده المكان أن "الوضع صعب جداً".



وأفاد بأنّ رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن نحو ثلاثين مفقوداً بعد الانهيار الأرضي الذي وقع الخميس في هذه المنطقة المعروفة بمنتجعاتها السياحية.

وقال غاريباشفيلي إن "العمل مستمر بلا كلل"، مضيفًا أنه أمر الجيش الجورجي بالانضمام إلى عمليات البحث.

