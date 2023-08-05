السفير الروسي في المملكة المتحدة: عودة بريجوزين لـ موسكو طبيعية

مرت ستة أسابيع منذ أن قاد رئيس فاجنر ، يفجيني بريجوزين ، تمردًا ضد الكرملين – جرى وقفه بعد 24 ساعة فقط، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
ومن المفترض أنه نُفي إلى بيلاروسيا ، لكن في الأسابيع الأخيرة ، عاد إلى روسيا منذ ذلك الحين.
أجرت شبكة سي إن إن ، حوارا مع سفير روسيا في المملكة المتحدة ، أندري كيلين.
سُئل عن السبب الذي يجعل الرجل الذي هاجم الكرملين عسكريا يتحرر ، في حين أن النقاد مثل أندريه نافالني قد يقضون عقودًا خلف القضبان.
قالل كيلين: "التحقيق جار ماذا حدث عندما وصلت قواته إلى روستوف؟ لم يُقتل أحد على الإطلاق. لم يكن هناك أي ضرر على الإطلاق. حسب فهمي، كما وصفه أحد الجنود ، فهو رائع للغاية".
ويضيف: "لم تكن هناك محاولة للاستيلاء والانقلاب على بوتين. كان من المفترض أن يخضع أفراد فاجنر لسيطرة وزارة الدفاع ، ويتقاضون نفس الرواتب والذخائر [مثل الجنود الروس].
تابع "لم يرغبوا في ذلك ، لأن أرباحهم خارج مظلة الجيش كانت أقل على مما تم اقتراحه عليهم".
ثم سئل عن سبب السماح لبريجوزين بالعودة إلى سان بطرسبرج للقاء القادة الأفارقة في قمة الأسبوع الماضي ، كما تشهد صورة من الحدث.
يقول: "رأيت تلك الصورة ولم تثبت شيئًا". "ربما لديهم علاقات تجارية أو شيء من هذا القبيل. ليس لدي تفسير لذلك."