السفير الروسي في المملكة المتحدة: عودة بريجوزين لـ موسكو طبيعية

مرت ستة أسابيع منذ أن قاد رئيس فاجنر ، يفجيني بريجوزين ، تمردًا ضد الكرملين – جرى وقفه بعد 24 ساعة فقط، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

ومن المفترض أنه نُفي إلى بيلاروسيا ، لكن في الأسابيع الأخيرة ، عاد إلى روسيا منذ ذلك الحين.

أجرت شبكة سي إن إن ، حوارا مع سفير روسيا في المملكة المتحدة ، أندري كيلين.

سُئل عن السبب الذي يجعل الرجل الذي هاجم الكرملين عسكريا يتحرر ، في حين أن النقاد مثل أندريه نافالني قد يقضون عقودًا خلف القضبان.

قالل كيلين: "التحقيق جار ماذا حدث عندما وصلت قواته إلى روستوف؟ لم يُقتل أحد على الإطلاق. لم يكن هناك أي ضرر على الإطلاق. حسب فهمي، كما وصفه أحد الجنود ، فهو رائع للغاية".



ويضيف: "لم تكن هناك محاولة للاستيلاء والانقلاب على بوتين. كان من المفترض أن يخضع أفراد فاجنر لسيطرة وزارة الدفاع ، ويتقاضون نفس الرواتب والذخائر [مثل الجنود الروس].

تابع "لم يرغبوا في ذلك ، لأن أرباحهم خارج مظلة الجيش كانت أقل على مما تم اقتراحه عليهم".

ثم سئل عن سبب السماح لبريجوزين بالعودة إلى سان بطرسبرج للقاء القادة الأفارقة في قمة الأسبوع الماضي ، كما تشهد صورة من الحدث.

يقول: "رأيت تلك الصورة ولم تثبت شيئًا". "ربما لديهم علاقات تجارية أو شيء من هذا القبيل. ليس لدي تفسير لذلك."