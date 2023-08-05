سيراليون: نرغب في الحصول على الأسمدة الروسية مجانا

قال سفير سيراليون في روسيا محمد يونجاوو، اليوم السبت إن بلاده ترغب في الحصول على الأسمدة من روسيا، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحدث عن الأمن الغذائي بدون الأسمدة.

وعرضت روسيا تسليمها لبعض الدول الافريقية مجانا، خلال القمة الأفريقية الروسية التي عقدت في سان بطرسبورج خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضح "يونجاوو" أنه في سيراليون، يرغبون في الحصول على الأسمدة، إن لم يكن مجانا، فعلى الأقل في إطار التعاون التجاري، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي يؤثر على مصالح الدول الأشد فقرا بشكل خاص.

وفي وقت سابق ، أفادت الأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة سبع دول أفريقية طالبوا بإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية لاستئناف صفقة الحبوب.