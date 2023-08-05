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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حافظ على فلوسك.. كيف تكشف التلاعب بعداد السيارة

التلاعب بعداد السيارة
التلاعب بعداد السيارة

مع تطور تكنولوجيا السيارات والتقدم في النظم الإلكترونية، أصبحت مشكلة التلاعب بعداد السيارة أمرًا متعارفًا عليه، ويعتبر التلاعب بعداد السيارة عملية غير أخلاقية يقوم بها بعض البائعين غير المشروعين لرفع قيمة سياراتهم وزيادة سعرها اثناء البيع .

التلاعب بعداد السيارة

ويتسبب التلاعب بعداد السيارة في الكثير من المشاكل للمشترين المحتملين، حيث يعتقدون أنهم يقومون بشراء سيارة قد قطعت مسافة معينة فقط، ولكن في الحقيقة تمت قراءة العداد بشكل غير دقيق أو تم تلاعبه، وتؤدي هذه الحيلة إلى تأثير سلبي على قيمة السيارة وثقة المشتري في السوق.

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ولكن يوجد العديد من الأساليب والتقنيات التي يمكن استخدامها للكشف عن التلاعب بعداد السيارة، وخلال السطور التالية سنقدم المعلومات والنصائح الضرورية لتكون على علم بكيفية الكشف عن التلاعب والتأكد من صحة العداد قبل شراء أي سيارة.

1- تحقق من سجل الصيانة: 

قم بفحص سجل الصيانة للتحقق من تطابق القراءات المدونة في السجل مع قراءات العداد الحالية.

التلاعب بعداد السيارة

2- فحص الاستهلاك العام: 

قارن استهلاك الوقود والمسافة المقطوعة في فترات زمنية مختلفة للتحقق من المعدلات المنطقية والاستهلاك المناسب للمركبة.

3- الكشف عن أي أعطال تشغيلية: 

قد تكون هناك مؤشرات على التلاعب بعداد السيارة مثل الأعطال الشائعة في المحرك أو نظام الفرامل أو الإطارات. 

تحقق من وجود أي علامات غير طبيعية.

4- استشارة خبراء السيارات: 

يمكنك أخذ السيارة إلى ميكانيكي متخصص أو فني معتمد لإجراء فحص شامل للسيارة والتأكد من سلامة عداد السيارة.

التلاعب بعداد السيارة

5- استخدام تقنيات التحقق المتقدمة: 

توجد أجهزة وبرامج تحليلية متاحة للكشف عن التلاعب بعداد السيارة، مثل فحص الفيديو وفحص الكمبيوتر وفحص الرموز الخاصة بالسيارة.

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