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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

براتب 15 ألف ريال.. وظيفة خيالية بشركة قطرية| اعرف الشروط

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل " الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل" ،عن تلقيها طلب من الشركة القطرية للصناعات الدوائية بدولة قطر، بشأن احتياجها لمصرى للعمل بوظيفة "مدير تنفيذى" وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية، وأن التقديم للحصول على الوظيفة لمدة 5 أيام تبدأ من غدا الأحد  6  وحتى الخميس 10 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة أنها  تلقت  الطلبية من الجانب القطري، مشيرة إلى انه يتم التقديم للراغبين فى العمل بها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: [email protected]، مع تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين فى الأتى : خبرة فى إدارة مصانع الادوية لا تقل عن 10 إلي 15 سنة ، وان يكون حاصل على مؤهل فى نفس النشاط ، وألا يزيد سن المتقدمين عن 55 سنة ، والراتب الشهرى لا يقل عن 15 ألف ريال قطرى وبدون حد أقصى وفقاً للخبرة ، مع توفير كافة البدلات من سكن ، وبدلات ، والانتقالات ، وتذاكر السفر ، وتأمين صحى ، على أن ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المشار إليه .

وأضافت الوزارة ، انه بعد تلقى كافة الطلبات وإنتهاء مواعيد التقديم ، سوف يتم الاتصال بالمتقدمين تليفونياً ، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية ، تحت إشراف وزارة العمل ، مؤكدة إستمرار سعى الادارة للقيام بمهامها فى حماية ورعاية وتشغيل الأيدى العاملة داخل مصر وخارجها والإعلان عن مخلتف الطلبيات فور وصولها والإشراف عليها للتأكد من مراعاة معايير العمل الدولية فى مختلف بنود العقود التى يتم توفيرها ، كما انه تتبعها وحدة توجيه ما قبل المغادرة للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج،تعمل على تسهيل عمليات التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق .

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