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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أوكرانيا تعلن حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد

صدى البلد

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة تأهب جوي في جميع أنحاء البلاد، تحذيرًا من غارات جوية روسية، بحسب نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل البحري والنهري أنَّ غرفة المحركات في الناقلة "إس. آي. جي" الروسية، أُصيبت بأضرار قرب شبه جزيرة القرم، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مُسيرة بحرية.

وأضافت الوكالة، في بيان على تطبيق "تليجرام"، أنَّ الناقلة "إس.آي.جي" أُصيبت بثقب في غرفة المحركات قرب سطح الماء على الجانب الأيمن، بشكل مبدئي نتيجة التعرض لهجوم بطائرة مُسيرة بحرية، وقالت إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أنه لم يتسرب أي مواد من الناقلة التي كان على متنها 11 شخصًا.

وزاد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين منذ خروج موسكو الشهر الماضي من اتفاق سمح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية في ظل النزاع بين البلدين.

أوكرانيا القاهرة الإخبارية تأهب جوي انحاء البلاد تليجرام البحر الأسود

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