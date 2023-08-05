نادي قضاة مصر يكرم الدكتور حسام موافي ويمنحه العضوية الفخرية.. فيديو

كرم نادي قضاة مصر، الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ومقدم برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد، وحصل موافي خلال التكريم، على العضوية الفخرية في نادي القضاة.



وقال حسام موافي، في تقرير لبرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أنه يذهب لندوات كثيرة بمعدل ندوة كل 15 يوما ولكنه يعيش أسعد أيام حياته في ندوة نادي القضاة.



وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أنه والده كان رئيس محكمة النقض، وخلال تواجده في نادي القضاة شعر بنفسه كأنه موجود في الجو الذي تربى فيه. ولفت إلى أن القضاة من أكفأ رجال مصر، موضحا أنه تلقى دعوة لإقامة العديد من الندوات في نادي قضاة مصر ووعدهم بتكرار الندوة.

بلاش الأكل خارج المنزل بتاتا



ووجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصيحة ذهبية للمصريين قائلا: بلاش الأكل خارج المنزل بتاتا ولا تسرف في الطعام، وكُل نص بطن تعيش 100 ألف سنة.

