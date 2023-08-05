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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ : التسويق للمنتجات التراثية يسهم في زيادة مبيعاتها

النائب احمد البلشي،
النائب احمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن التركيز علي تنمية قطاع الصناعات اليدوية والحفاظ علي الحرف التراثية في مصر من أهم الأهداف التي تسعى إليها الحكومة، خاصة وأن الاهتمام بهذه الصناعات له العديد من المزايا.

 

زيادة مبيعات الصناعات التراثية 

 

وأضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن اجتماع وزيرة التضامن مع وزير التنمية المحلية، بشأن تعزيز التعاون  لتسويق منتجات التراث الحرفي، تعد خطوة جيدة للنهوض بمبيعات هذه الصناعة سواء محليا أو خارجيا، لافتا إلي وجود عدد كبير من العمالة التي تمتهن صناعة المنتجات التراثية بمختلف المحافظات مثل دمياط وسيناء وغيرها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أهمية استمرارية تدريب صغار المُصنعين علي يد رواد المهنة، وذلك لتوارثها والعمل علي تنميتها واستغلالها بما يدعم أصحاب المشروعات اقتصاديا واجتماعيا، قائلا “ سواء من أجل توفير فرص عمل أو إنتاج محلى وتصديري”.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي ضرورة الاهتمام بالجانب العملي للتعليم في المدارس لا سيما الفنية من أجل تعليم الطالب مهنة حرفية، قائلا “ علي سبيل المثال مدارس مبارك كول ”، فإن التعليم الصناعي حاليا يشكل ثقل في النهوض بالدول بشكل عام.

انفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي تتوسع في تقديم الدعم لأصحاب الحرف التراثية للمحافظة عليها وتنميتها

واجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة، لمراجعة أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات التمكين الاقتصادي وتعزيز الحفاظ على التراث الحرفي والمهني، وفي تنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى التوسع في عمليات التنمية الاجتماعية على مستوى جميع المحافظات.

وأوضحت القباج أن الوزارة تعمل على دعم قطاع الحرف اليدوية بسبل متعددة تشمل إتاحة أصول إنتاجية وأدوات عمل، وتوفير إقراض ميسر، ودعم المشروعات متناهية الصغر، كما تشمل التدريب، وتحسين التصميمات بما يتلاءم مع كافة الأذواق، وفتح فرص تسويق داخل مصر وخارجها.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تظل أكثر من قطاع انتاجي يشمل 400 مركز أسر منتجة، و71 مركز تكوين مهني، رعاية الأسر المنتجة، كما تشرف الوزارة على 488 جمعية تعاونية إنتاجية في مجالات الجلود والأثاث، والمفروشات، والسجاد، والكليم، والملابس، والنسيج، والتريكو، هذا بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الريفية والبيئية الذي يدعم بقوة قطاع الحرف التراثية واليدوية بشكل عام مما يساهم في إيجاد فرص عمل والتخفيف من حدة البطالة، وتدوير رأس المال المحلي، مع الحرص على الحماية الاجتماعية والتأمينية للحرفيين والمنتجين والعارضين العاملين تحت هذا القطاع.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى دعم الوزارة وكافة المحافظات لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إقامة مثل تلك المعارض بما يساهم في زيادة مبيعات المنتجين والعارضين من مختلف المعروضات والسلع، لافتا إلى قيام الوزارة بمساعدة كافة  الحرف والمنتجات التراثية واليدوية بالقري والمحافظات المصرية والترويج الإلكتروني لتلك المنتجات عبر منصة "أيادي مصر " في جميع محافظات الجمهورية، حيث تلقي هذه المنصة رعاية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين والحفاظ علي بعض المنتجات والحرف من الاندثار بالمحافظات، مشيراً إلى جهود الوزارة في توفير القروض الميسرة للشباب عبر برنامج " مشروعك " وصندوق التنمية المحلية لتوفير فرص العمل للمرأة والشباب.

 

التراث الحرفي وزير التنمية المحلية تسويق المشروعات متناهية الصغر الجلود المشروعات

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