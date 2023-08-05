ماذا تقول المحكمة الدستورية فى الضريبة على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض؟

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى دعوى بطلان البند 2 من المادة 57 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن الضريبة علي الدمغة بعد تعديلها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 اليوم.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 259 لسنة 30 دستورية جديدة المقامة من البنك الاهلى المصرى.

وتنص المادة 57 من القانون على أن " تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف التي تقدمها البنوك في أثناء السنة المالية بواقع اثنين في الألف ، على أن يلتزم البنك بسداد نصف في الألف على الرصيد في نهاية كل ربع. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة".