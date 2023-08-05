7 مراصد لسوق العمل للحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب

من المنتظر أن تطلق وزارة العمل قريبا، 7 مراصد جديدة لسوق العمل بمحافظات الصعيد في الأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم.

وكانت الوزارة قد أطلقت من قبل 5 مراصد لسوق العمل في 6 أكتوبر وأسوان والسادات والإسكندرية والعاشر من رمضان خلال الفترة من عام 2013 إلى 2017.

وتهدف هذه المراصد إلي تحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتحديات التى تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص، وتقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، للحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب.

ومن المقرر أن ترصد المراصد في المحافظات السبع معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.