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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ركنة تروسيكل.. السجن 15 عاما لعاطل أنهى حياة صاحب مطعم بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، عاطل ، بالسجن 15 عاما لقيامه بقتل صاحب مطعم للمشويات بمدينة ديروط بسبب ركنة تروسيكل بالشارع . 

 صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة ، و المستشارين وليد شحاتة و مصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد  ، و عثمان عبد الحميد .
 

تعود وقائع القضية رقم 32413 لسنة 2023 جنايات مركز ديروط إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ديروط بنشوب مشاجرة بشارع البحر الأعظم بين أصحاب مطعم للمشويات وشخصين ووجود مصاب . 

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين المتهم " كريم . م . أ " 29 عاما ، عاطل ، وشقيقه " وليد " هارب ، و المجني عليه " مصطفى . م . أ " صاحب مطعم للمشويات بسبب قيام سائق تروسيكل بركن التروسيكل الخاص به أمام المطعم لتناول كوب مياه من " كولمان مياه أمام المطعم ودخوله المطعم للسؤال عن أسعار الوجبات مما تسبب في إعاقة حركة الطريق .

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وتوصلت تحريات النقيب علي الدروي معاون مباحث مركز شرطة ديروط إلى أنه أثناء مرور شقيق المتهم بسيارة ربع نقل لم يستطع المرور بسبب إعاقة التروسيكل لحركة الطريق فقام على إثرها بالنزول من سيارات وكال للمجني عليه الشتائم معتقدا انه صاحب التروسيكل مما أدى إلى تطور الأمور ونشوب مشادة بينهما فقام على إثرها شقيق المتهم بالاتصال بشقيقه " كريم . م . أ " المتهم والذي حضر لمساندة شقيقة والذي قام بطعن المجني عليه عدة طعنات بسلاح ابيض كان بحوزته " مطواة " مما أدى إلى إصابته وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى .

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