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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تداعيات انقلاب النيجر.. محاولات لمنع تنامي الكارثة

النيجر
النيجر

قال محللون، إن الأمريكيون والأوروبيون، يسعون للحد من تداعيات انقلاب النيجر وتداعياته الكارثية، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

ألغى المجلس العسكري في النيجر، يوم الجمعة، عددا من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، الأسبوع الماضي.

كما أوقفت النيجر، التي تتمتع بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا، يوم الخميس، بث محطتين فرنسيتين إخباريتين رسميتين وهما "فرنسا 24" و"راديو فرنسا الدولي".
قال خبير "إن التنافس الدولي بشأن النيجر ووجود عناصر فاجنر في البلدان المجاورة لنيامي، بالإضافة إلى ضعف الجيش النيجري أمام ضغوط فرنسا، كل ذلك قد يفتح الباب أمام موسكو للتدخل في النيجر ويعيد سيناريو أوكرانيا في غرب إفريقيا.

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