بعد اتهام محمد رمضان بهذه الجريمة.. عقوبات رادعة ضد الترويج للإتجار بالبشر

أثار الفنان محمد رمضان الكثير من الجدل بفيلمه الجديد وهو ما دفع البعض بتقديم بلاغات ضده واتهامه بالترويج للجريمة وتقديم ما يتعارض مع القيم الدينية بشكل يجعل المشاهد يتعاطف مع البطل المجرم من خلال أحداث الفيلم الذي يتاجر فيه بطل العمل الفني بالأعضاء البشرية لعلاج نجله المريض، إلا أن القانون المصري وضع ضوابط صارمة في حالة ارتكاب أي شخص لتلك الجرائم.

وينص القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى و إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا