إللي سربها بقى ملياردير| حكاية مكالمة لـ علاء مرسي المثيرة للجدل

كشف الفنان علاء مرسي، كواليس جديدة بشأن مكالمته المسربة من خدمة عملاء أحد البنوك، والتي أثارت الجدل قبل سنوات وتحولت إلى "ترند" استمر لفترة طويلة.

جاء ذلك خلال لقاء "مرسي" في البرنامج الإذاعي "أسرار النجوم" تقديم الإعلامية إنجي علي والمذاع على راديو "نجوم إف إم".

تحدثت الحلقة الإذاعية عن عودة علاء مرسي للتعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي بفيلم "مرعي البريمو" بعد غياب سنوات، وعن علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

مكالمة علاء مرسي المسربة

تطرق الفنان علاء مرسي خلال حديثه، إلى مكالمته المسربة مع موظف خدمة عملاء أحد البنوك، قائلاً "أنا متعمدتش التريند ولكن هو صادف في توقيت معين وتقريباً لمست شريحة كبيرة، والفيديو انتشر لدرجة ان كان بيطلب مني وبستفز عشان أعمل فيديو زيه".

وأعرب مرسي، عن دهشته من حالة الرواج والتفاعل التي لاقته مكالمته المسربة، والتي تخطت العديد من مشاهده، حيث لم يحقق أي منها حالة الرواج التي شهدتها هذه المكالمة.

وأردف: "بقيت أقول أنا عايز أنسى اللحظة دي وقولت لنفسي ده أنا بيحصلي ده في دور بالعافية وكان ليا مشاهد في أفلام عملت تريند لكن ده اختلف وعداهم.

وتابع: "قلت لنفسي لو كنت اتكلمت بنفس طريقة المكالمة في دور في فيلم مثلاً بالصراحة والجرأة دي كانت عملت حالة مختلفة خالص".

ماذا حدث لصاحب تسرب المكالمة؟

فجر الفنان علاء مرسي، مفاجأة بشأن صاحب تسريب المكالمة والذي قام بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "المكالمة مفرقتش معايا والشاب اللي سربها تقريباً دلوقتي بقي ملياردير لأنه سربها من خلال قناة يوتيوب واستقال من المكان.. على فكرة مشي".

وواصل مرسي: "عرفت أنه عايش في دبي وهو شاطر في التكنولوجيا ومن سنتين جالي تليفون منه وقعدنا نضحك وقلت له اني كنت السبب أن ربنا كرمك بس ده كان على حسابي.. وقالي المشكلة مكنتش أنت والمكالمة اتسربت غصب عني".

يُعرض للفنان علاء مرسي حاليا فيلم مرعي البريمو بطولة النجم محمد هنيدي، إخراج سعيد حامد، ويشارك في البطولة: غادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، لطفي لبيب، نانسي صلاح.