حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعيه أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وأشار المحافظ الي انه في هذا الإطار توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمنشأة رضوان لتنفيذ إزالة لأعمدة دور ثالث علوي مُقام بالمخالفه بعزبة امين باشا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة أبوحماد تم تنفيذ إزالة لتعدي عبارة عن قواعد خرسانية على مساحة ٨٠ م بقرية الأسادوة التابعة للعباسه وتمت الإزالة الكاملة وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل ، قامت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق بالتصدى فى المهد لحالة بناء مخالف بالوحده المحلية بكفر إبراش خارج الحيز العمراني بطريق المناصرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز اولاد صقر قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوفية بتنفيذ إزالة فورية لغرفة بالطريق العام في مدخل قرية السعادات علي مساحة 20 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.