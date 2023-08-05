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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيلم باربي يسبب انتشار فيروس كورونا جديد .. ما القصة؟

فيلم باربي يتسبب
فيلم باربي يتسبب في انتشار فيروس كورونا جديد

ألقي باللوم على فيلم باربي الناجح لإثارة فيروس كورونا جديد يدعى"Pinkdemic" .

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  يتزاحم محبو السينما لمشاهدة أحدث الأفلام الصيفية جنبًا إلى جنب مع دور السينما المزدحمة لفيلم أوبنهايمر.

قال البروفيسور لورنس يونغ ، عالم الفيروسات في جامعة وارويك ، إن "زيادة الحضور إلى السينما" وكذلك "المزيد من الاختلاط الداخلي" بسبب سوء الأحوال الجوية قد يكون قد ساهم في ارتفاع حالات الإصابة.

فيلم باربي يتسبب في انتشار فيروس كورونا جديد 

وأضاف: "يبدو أن البديل فيروس كورونا  EG.5.1 ينتشر بشكل أكثر كفاءة في مختلف البلدان الآسيوية وهو مسؤول عن المزيد من الإصابات في المملكة المتحدة، وتابع "لا يوجد دليل على أن هذا البديل أكثر خطورة في التسبب في مرض خطير."

فيما يرجع الارتفاع في الحالات في المملكة المتحدة إلى تضاؤل ​​المناعة الوقائية - لقد مر بعض الوقت منذ أن تلقى الأشخاص آخر لقاحات معززة أو أصيبوا سابقًا - وإلى زيادة الاختلاط في الأماكن المغلقة سيئة التهوية.

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