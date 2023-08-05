ورشة لتعليم الموسيقى للصحفيين وأسرهم

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين " ورشة لتعليم الموسيقى " تشمل عددًا من الآلات الموسيقية ( البيانو والعود والكمان والجيتار والإيقاع إضافة إلى ورشة لتحسين الصوت ).
واوضحت النقابة ،وتم تحديد قيمة الاشتراك فى الآلة الواحدة وفقا لـ 3 شرائح :
الشريحة الأولى للصحفيين وأسرهم بمبلغ ٢٠٠ جنيه للآلة الواحدة، علمًا بأنها مدعمة من النقابة.
الشريحة الثانية للعاملين بالمؤسسات الصحفية وأسرهم بمبلغ ٣٥٠ جنيهًا للآلة الواحدة .
الشريحة الثالثة بمبلغ ٤٥٠ جنيهًا للآلة الواحدة لغير الصحفيين .
وذلك على أن تكون الأولوية للصحفيين وأسرهم في حالة زيادة عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، على أن يتم التقديم للورشة بدءًا من الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ ومن يرغب فى الاشتراك التوجه إلى شئون المجلس بالدور الثاني بالنقابة لتسجيل اسمه، أو لدى الزميل كفاح أحمد المشرف على ورشة الموسيقى .