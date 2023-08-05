الإجمالي 30 ضحية.. مقتل 10 أشخاص جدد في فيضانات بالقرب من بكين

قال مسؤولون في بكين، اليوم السبت ، إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في فيضانات في مدينة بالقرب من بكين ، ليرتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة الأخيرة في شمال الصين إلى 30 على الأقل.

وأبلغ مسؤولون عن الوفيات في باودينغ ، على بعد حوالي 150 كيلومترا (90 ميلا) من بكين ، مضيفين أن 18 شخصا في عداد المفقودين.

وجلبت العاصفة دوكسوري ، الإعصار السابق الذي ضرب البر الرئيسي للصين يوم الجمعة الماضي ، أشد أمطار غزيرة إلى المنطقة منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عامًا.

وقال مسؤولون إنه بحلول ظهر يوم السبت (0400 بتوقيت جرينتش) ، تم إجلاء أكثر من 600 ألف من سكان باودينغ البالغ عددهم 11.5 مليون نسمة من مناطق تعتبر معرضة للخطر.

وضربت الأمطار الغزيرة التي ضربت شمال شرق الصين يوم السبت المقاطعات المتاخمة لروسيا وكوريا الشمالية.

ولا يزال الإنذار الأحمر ساري المفعول في بكين بسبب 'المخاطر الجيولوجية' مثل الانهيارات الأرضية المرتبطة بسوء الأحوال الجوية.