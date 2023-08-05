الأسطول الروسي يدمر سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية

قال حاكم المنطقة، ميخائيل رازفوجايف، إن الجيش الروسي دمر السفينة المسيرة، التي تم العثور عليها سابقًا في منطقة سيفاستوبول البحرية.



وكتب على تلجرام: "دمر الأسطول السفينة المسيرة على مسافة كبيرة من الساحل في منطقة سيفاستوبول البحرية".



وأضاف أنه تم رفع جميع القيود المفروضة على حركة النقل المائي.



وكان قد أعلن رازفوجايف، في وقت سابق من اليوم، أنه تم رصد سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، عثر الأسطول عليها، ويجري اتخاذ إجراءات لتدميرها، ولا داعي لإخلاء الشواطئ.



وكتب على تلغرام: "اكتشف الأسطول سفينة مسيرة في منطقة سيفاستوبول البحرية، في البحر المفتوح، وهي مستمرة في التحرك حاليا، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتدميرها. وفي هذا الصدد، قررت الخدمات الخاصة الحد من حركة السفن من بالاكلافا إلى الشواطئ ذهابا وإيابا.