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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1000 شرطي يتدخلون.. شغب وفوضي في نيويورك

صدى البلد

واجه أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي تهمة التحريض على أعمال شغب، يوم الجمعة عندما اندلع حدث في متنزه يونيون سكوير في مانهاتن، وفقا لما نشرته نيويورك تايمز. 

وحسب التقارير الصحفية، نظم يوتيوبر شهير وأحد الشخصيات الموثرة علي شبكات التواصل الاجتماعية تجمعاً في مدينة نيويورك الأمريكية، تحديدا في منطقة منهاتن، سرعان ما تحول إلى أعمال عنف في الشوارع أدت إلي إصابات وإعتقالات وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز. 

 

وجه المؤثر الأميركي الشهير، كاي سينات، البالغ 21 عاماً، دعوة لمتابعيه للقائه جنوب مانهاتن حيث سيوزع على الحاضرين هدايا مختلفة، من بينها جهاز "بلاي ستايشن 5". 

 

واستجاب لدعوته آلاف الشباب الأميركي، تجمعوا بسرعة كبيرة في منطقة يونيون سكوير، جنوب جزيرة مانهاتن، حيث أن لديه ملايين المتابعين على حساباته على يوتيوب وانستجرام والشبكات الاجتماعية الأخري. 

 

من دون سبب، بدأ الشباب في إلقاء مقذوفات علي أشخاص آخرين وعناصر الشرطة الذين انتشروا بسرعة بأعداد كبيرة في محاولة منهم لتفريق الحشود.

 وأظهرت لقطات فيديو انتشرت علي مواقع التواصل  الشباب يحيطون بالسيارات ويعيقون حركتها ويصعدون إلى سقف سيارة دفع رباعي.

وقال رئيس شرطة مدينة نيويورك جيفري مادري، خلال إيجاز صحافي مقتضب "رأيت شباناً الدم ينزف من رؤوسهم ووجهم، ورأيت شباناً يتعرضون لنوبات هلع وقلق، لقد كان الوضع خارجاً عن السيطرة". في نهاية اليوم، تمكن ألف شرطي من تفريق المسيرة.

 

وقال مادري إن الشرطة أجرت توقيفات عدة، وإن كاي سينات خضع للاستجواب في مركز للشرطة من دون أن يُحتجز رسمياً في الوقت الحالي.

 

وأسفر الوضع عن 65 اعتقالًا (ما يقرب من نصفهم من الأحداث)؛ وإصابة الضباط وبعض المتظاهرين؛ وقال مسؤولون إن أضرار لحقت بعربات الطعام وسيارات الشرطة والمتاجر.

 

وقامت مجموعة من الشباب بالرد على ضباط الشرطة الذين كانوا يحملون دروع مكافحة الشغب أثناء محاولتهم التحرك للقيام باعتقالات. وجه أكثر من 200 شخص هتافات مبتذلًا للشرطة. 

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