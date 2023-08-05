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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

سيناريو فيلم رعب .. قصة دفن طبيب الساحل في العيادة؟

طبيب الساحل
طبيب الساحل

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية طبيب الساحل تفاصيل مثيرة، حيث تبين أن المتهمين قاموا بحقن طبيب الساحل بعقار مخدر، وتعدوا عليه بالضرب والصعق من خلال صاعق كهربائي، ثم ألقوه في مقبرة اعدوها له في عيادة المتهم الأول.

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التحقيقات تكشف مفاجآت في مقتل طبيب الساحل

وتبين من تحقيقات النيابة في قضية طبيب الساحل، أن المتهم الأول والمتهمة الثانية كانا على علاقة سويا وتزوجا عرفيا، حتى حملت منه المتهمة الثانية 4 مرات وأجهضتهم جميعا، حيث كان المجني عليه على علم بعلاقتهما، واتفق المتهم الأول معها على خطفه بسبب الديون.

وشرحت تحقيقات النيابة، أن المتهمة الثانية إشتركت مع المتهم الأول في إعداد مقبرة داخل العيادة الخاصة به في منطقة الساحل، وجهزوا عقاقير طبية لإستخدامها قامت بتوفيرها المتهمة، واتصلت به بعد أن أوهمته بحاجة والدتها لتوقيع الكشف الطبي عليها منزليا لكبر سنها، واستجاب المجني عليه طبيب الساحل لمطالبها.

التحقيقات: المتهمة الثانية تربطها علاقة بالطبيب المتهم

وأضافت التحقيقات، أن طبيب الساحل بمجرد وصوله المسكن المشار إليه، كان المتهم الأول يتربص به وفي إنتظاره، حيث أجهزوا عليه بحقنة مخدرة، ثم تعدوا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وقاموا بسرقة هاتفه ومبلغ نقدي وبطاقاته الإئتمانية، ثم نقلوه عبر كرسي نقال متظاهرين بغيابه عن الوعي، وقيدوا حركته وعصبوا عينيه، والقوه في الحفرة بعد أن حقنوه مرة أخرى بالعقاقير المخدرة.

وأقامت النيابة العامة الدليل في قضية طبيب الساحل مما تم مشاهدته من تسجيلات كاميرات المراقبة، والإستماع لشهادة 13 شاهدا، واعترافات المتهمين الثلاثة في الواقعة، والتي شرحت الجريمة وكيفية تنفيذها، كما قام المتهمون بتصوير محاكاة لجريمتهم، لا سيما تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه طبيب الساحل.

وبعد إنتهاء تحقيقات النيابة العامة في القاهرة بقضية طبيب الساحل، أحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة إلى طبيب بشري ومشرف إداري وسيدة، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمتهم عما أسند إليهم من إتهامات قتل الطبيب أسامة توفيق صبور طبيب الساحل عمدا مع سبق الإصرار المقترن بجناية الخطف، والسرقة بالإكراه، والإحتجاز بدون وجه حق، والتعذيب البدني قبل القتل.

الساحل طبيب الساحل أخبار الحوادث معهد ناصر طبيب معهد ناصر

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