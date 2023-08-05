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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قدمت 145 مليون خدمة طبية ..

برلمانية: المبادرات الرئاسية للصحة ساهمت في تخفيف المعاناة عن المرضى

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، تولي قطاع الصحة اهمية كبيرة وذلك عبر المبادرات الخاصة بالصحة من أجل تقديم خدمات صحية للمواطنين بالمجان وفي كافة القري والنجوع والمحافظات مؤكدة أن إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن.


أكدت" نبيه" أن المبادرات الصحية التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي ساهمت في تخفيف المعاناة والاعباء عن المرضي مشيرة إلى ان مبادرة مثل 100 مليون صحة والتي نجحت في القضاء علي فيروس سي ،وجعلت تجربة مصر رائدة في هذا المجال وأشادت بها كل المؤسسات والمنظمات العالمية بعدما كان فيروس سي مرض متوطن في البلاد .

أشارت" عضو مجلس النواب" أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، وزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً يعكس أن قطاع الصحة له أولويه كبيرة لما يمثله من أساس في حياة المواطنين.


وأشادت د. شيماء نبيه عضو مجلس النواب ، بمعدلات الإنجاز في المشروعات المتعلقة بقطاع الصحة وكذلك تطوير مستشفي معهد ناصرلتكون مدين طبية متكاملة  ومستشفي هرمل للاورام لتكون صرح عالمي كبيروتابعت : أن توجيه الرئيس السيسي إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية  انما ياتي لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحداً من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، وكذلك جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

شيماء محمود نبيه الصحة الخدمات الصحية المبادرات الرئاسية

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