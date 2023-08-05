إحالة 63 طبيبًا وتمريض وإداريًا بوحدات صحية بالدقهلية إلى التحقيق

قام الدكتور عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة نبروه اليوم السبت بالمرور على مراكز طب الأسرة ومراكز الشباب في قرى كفر الدكروري وميت عباد وبانوب وافنيش وابستو وتيرة التابعة لمركز نبروه.

وأوضح سعد أنه أثناء المرور الميداني للمتابعة والتفتيش تبين وجود مركزي شباب ميت عباد وكفر الدكروري مغلقين.

كما أشار نائب رئيس مركز ومدينة نبروه إلى غياب 63 موظف ما بين طبيب وتمريض في مراكز طب الأسرة بكفر الدكروري وبانوب وافنيش وميت عباد وابستو.

وقرر عاطف سعد نائب رئيس المدينة رفع مذكرة بالأمر إلى المهندس محمد البسيوني رئيس المركز لمخاطبة مديريتي الصحة والرياضة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين عن العمل وكذلك غلق مركزي الشباب.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للقانون وحفاظا على مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتلبية مطالبهم وإتاحة الخدمة الصحية لهم أينما كانوا في كل وقت وكذلك توفير كافة الخدمات الرياضية وغيرها.

وأكد نائب رئيس المدينة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة.



وتنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحكومية.

وفي إطار توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه باستمرار المرور على الوحدات الخدمية والفطاعات الحكومية.

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