خطف سكين بائع التين الشوكي وقتلها..فاطمة ضحية الغدر في وسط الشارع | فيديو

آثار الدماء شاهدة على مقتل سيدة رفضت الارتباط بمسجل خطر بعد أيام من طلاقها فكان جزاءها الطعن وسط الشارع وفي وضح النهار أمام والدتها وعلي بعد أمتار من شقة والدتها.

في السادسة مساء الأربعاء خرجت فاطمة صاحبة ال 25 عاما مع والدتها لشراء بعض متطلبات المنزل تاركة طفليها مع شقيقتها في المنزل وخرجت لم تكن تعلم أنها لن تعود لأطفالها الصغار مرة أخرى.

وعلى بعد أمتار من المنزل بمدينة بركة السبع في محافظة المنوفية، فوجئ الأهالي بشخص يتهجم بالضرب بسكين على سيدة وسط صراخ والدتها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

خطف السكينة من بياع تين شوكي وضربها بيها .. هكذا أكد أحد شهود العيان بالمنطقة أن المتهم بقتل السيدة فاطمة قام بطعنها عدة طعنات قاتلة بعدما أسقطها على الأرض بسكين خطفها من بائع تين شوكي.

واضاف، أن الصراخ والذهول أصاب الجميع من أبناء المدينة وحاول الأهالي الدفاع عن السيدة إلا أن الطعنات كانت قاتلة وتناثرت الدماء وحاول الأهالي حملها حتى مستشفى بركة السبع التي كانت على بعد أمتار قليلة من الجريمة.

وأشار إلي أن الأهالي استطاعوا ضبط القاتل من قبل أصحاب مخبز وقعت أمامه الواقعة وتم إيداعه داخل المخبز حتى تم تسليمه للشرطة التي حضرت وتابعت الواقعة وتم نقل السيدة الي المستشفى.

ومن داخل مستشفى بركة السبع رقدت جسد فاطمة مطعون بطعنات كثيرة واكتشف الأطباء إصابتها بنزيف داخلي، وتم تحويلها الى مستشفي شبين الكوم ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

وأمام المشرحة جلس جد السيدة فاطمة يروي تفاصيل الواقعة ويقول جمال فتحي جد المتوفاة، إن شابا اتصل به لطلب يد حفيدته فاطمة صاحبة الـ 25 عاما إلا أنه أخبره أنه ما زالت في عدة الطلاق، حيث طلقت من زوجها الأحد الماضي.

وأضاف أنه عند سؤاله عن هويته أكد له اسمه، قائلا له: "ما تسألش عليا أنا عندي 4 قضايا ومسجل خطر ولو ما اتجوزتش بنت بنتك هقتلها هي وأمها".

وأوضح جد الفتاة، أنه أغلق الهاتف في وجهه، وفي السادسة مساءً فوجئ بالأهالي يخبرونه بمقتل حفيدته علي يد عاطلا حيث سدد له عدة طعنات في الشارع وفي وضح النهار.

وأشار إلى أن الأم اتهمت القاتل بقتل نجلتها عمدا والتعدي عليها بسكين وسط الشارع وفي واضح النهار.

تلقي اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بقيام الأهالي بضبط عاطل طعن سيدة بسلاح أبيض وسط الشارع.

بالانتقال تبين أن عاطلا يدعي "ه. ا" 40 سنة طعن السيدة فاطمة.

https://fb.watch/mdWjDCmRe0/?mibextid=9R9pXO