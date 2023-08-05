مش سهلة .. أول تعليق من مدرب الشباب السعودي على مواجهة الوحدة

أكد الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لنادي الشباب السعودي، أن مواجهة الوحدة الإماراتي، المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، لن تكون سهلة على الإطلاق.

وقال مدرب الشباب في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: “أعرف جيدًا فريق الوحدة الإماراتي، هم يلعبون كرة قدم جيدة، ولكن يجب علينا النظر إلى فريقنا، لدينا إيجابيات وسلبيات نحتاج لعلاجها ومع العمل سنكون أفضل”.

وتابع: “فريق الشباب يمتلك لاعبين مميزين ويستطيعون التطور بشكل أسرع، صحيح أننا لم نسجل كثيرًا ولكن في آخر مواجهة خلقنا فرصا أكبر”.

واختتم: “سبق وأن دربت في الإمارات ورغم معرفتي بفريق الوحدة ولكن هذه المباريات لن تكون سهلة، أحتاج إلى تحضير الفريق، والان بدأنا فترة الإعداد ومع مرور المباريات سنصل للجاهزية التامة وتطوير جوانب الاستحواذ وعدد من الجوانب الأخرى التي تهمنا”.