خبير إستراتيجي: ملفات ذات اهتمام مشترك تجمع مصر والإمارات أبرزها القضية الفلسطينية

كشف محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، عن كواليس لقاء الرئيس السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في العلمين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك قضايا وملفات ذات اهتمام مشترك تجمع مصر والإمارات أبرزها القضية الفلسطينية.

وأضاف أن زيارة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات تأتي في توقيت هام في ظل ما يشهده العالم والمنطقة، مشيرًا إلى أن العالم يتغير والمنطقة تحدث بها تغيرات شديدة تطرأ متأثرة بما يحدث في العالم سواء الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا أخرى.

وأكد أن اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين.