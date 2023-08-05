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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تضحية مميتة .. خرجوا للعب و لقوا حتفهم غرقاً بمصرف مائي

ارشيفية
ارشيفية

مأساة إنسانية جديدة في مصر لـ 3 أطفال أشقاء لقوا حتفهم في مصرف مائي.

ذكر تقرير بفضائية "العربية" بعنوان: "تضحية مميتة.. طفلان مصريان يغرقان أثناء إنقاذ شقيقهم من صرف مائي".

تمت هذه الحادثة بمحافظة سوهاج، جنوبي البلاد إحدى قرى مصر، حيث يقيمون الأطفال الأشقاء.

خرجوا الـ 3 أشقاء الذي يتراوح أعمارهم  بين 6 و10 سنوات للهو أمام مصرف مياه زراعي قريب من منزلهم.

وأضاف التقرير، أنه أثناء اللعب انزلقت قدم أحدهم، فحاول الأخران مساعدته و انتشاله، إلا أنهما انزلقا معه و لم يتمكنا من الخروج.

 

لقى الثلاثة إخوة مصرعهم غرقا أثناء محاولتهم إنقاذ بعضهم

وتابع التقرير، أنه تم انتشال الجثامين و إيداعها في المستشفى، و صرحت النيابة العامة بدفنهم وتكليف المباحث بسرعة إعداد تحرياتها حول الواقعة.
 

3 أطفال أشقاء مصرف مائي سوهاج مصر النيابة العامة غرقا

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