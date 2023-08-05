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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن قرية برقة الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قرية برقة الفلسطينية شرق رام الله، ومحيطها "منطقة عسكرية مغلقة"، عقب تقيم للأوضاع الأمنية هناك.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان له، أن القرار جاء بحجة "منع وقوع مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين"، بعد استشهاد الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً) على يد مستوطنين، مساء الجمعة.

وأضاف جيش الاحتلال أن ذلك يأتي على خلفية دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية لشن هجمات انتقامية.

وبحسب مسؤولين في جيش الاحتلال، هناك بالفعل المزيد من الدوريات في المنطقة. لتجنب الاحتكاك ، ووفقًا للمشاورات ، سيتم تحديد ما إذا كان سيتم نقل المزيد من القوات إلى المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات الاحتلال اعتقال مستوطنيْن إثر الاشتباه بهما في قتل الشهيد قصي معطان في برقة، بإطلاق نار.

مجموعة من المستوطنين اقتحموا، مناطق في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، مساء الجمعة، بحماية قوات الاحتلال، فيما هبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم حيث اندلعت مواجهات، أدت لاستشهاد الشاب معطان وإصابة آخرين بجراح مختلفة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شرق رام الله منطقة عسكرية الفلسطينيين والمستوطنين مواجهات استشهاد الشاب قصي جمال معطان

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جيش الاحتلال يعلن قرية برقة الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة

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