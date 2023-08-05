رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية: مستوى عال من التنسيق بين بلادنا ومصر.. فيديو

كشف محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، أهمية لقاء الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.



وقال الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "مثل هذه اللقاءات مهمة جدا، والتنسيق العالي بين القيادتين بجمهورية مصر العربية والإمارات السمة البارزة في العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "هناك مستوى عال من التنسيق والتفاهم بين البلدين، خاصة حول القضايا والملفات الشائكة سواء في المنطقة العربية أو في العالم بشكل عام"، لافتا: "دولة الإمارات أكثر الدول التي لها حضور اقتصادي مع مصر".

وأوضح محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية،: "نمر بمرحلة تاريخية تؤثر على العالم بأثرة وتؤثر على المنطقة بشكل مباشر، لذلك القيادة الواعية بمصر والإمارات والإدراك للواقع المحيط أمر مهم جدا فضلا عن أهمية التشاور أيضا".