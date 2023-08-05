مشروع حياة كريمة بسيناء .. تطوير 100 منزل مرحلة أولي بقرى بئر العبد 

انتهت محافظة شمال سيناء، من تنفيذ مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً بقري مركز بئر العبد في اطار مبادرة حياة كريمة بالقرى، لرفع مستوي الخدمات، والارتقاء بمستوي معيشة المواطن، علاوة علي توفير منح لاعانة الاسر الفقيرة وخاصة المراة المعيلة تنفيذا للمبادرة " حياة كريمة".

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، أنه تم تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجاً بقري مركز بئر العبد "رمانة و6 أكتوبر والكرامة وقاطية والخربة" بتمويل من صندوق تحيا مصر.

١٠٠ منزل :

وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الاولي من مشروع د تطوير وتأهيل القري بشمال سيناء ، باجمالي 100 منزل بدوي في 5 قرى هي: قرى" رمانة و6 أكتوبر والكرامة وقاطية والخربة" بمركز بئر العبد .

أشار الي ان المؤسسة تعمل على تنفيذ مشروع لتطوير وتأهيل 500 منزل بدوي في قري مركز بئر العبد ، على مرحلتين، الأولي تشمل 250 منزلًا والثانية تشمل 250 منزلًا .



أوضح محمد الزملوط، المشرف على المشروع ان مشروع التطوير ، استهدف التطوير 100منزل كمرحلة اولي ، كما يعمل مشروع التطوير علي زيادة دخل المرأة وتنمية للتراث السيناوي وهذا بدوره يدعم الأفراد ويدعم المجتمع في توفير فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين .



أكد ان الهدف من المشروع إيجاد نواة خدمية لتشجيع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لاستكمال العمل بتوصيل المرافق, لهذه القري من مياه وكهرباء ورصف، فضلاً عن إنشاء ملعب كرة قدم كبير من وزارة الشباب لاحتواء شباب القري وشغل اوقات فراغهم في ممارسة الانشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ووجه أصحاب المنازل التي تم تطويرها وإعادة تأهيلها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات المجتمع المدني، موكدين ان مشروع التطوير يمثل نقلة حضارية لهذه القري وجود نجاة من أجل توصيل كافة المرافق والبنية الاساسية لهذه القرى.



وقد عبر ابناء قرية ٦ اكتوبر، عن فرحتهم وسرورهم بما تم تنفيذه من اعمال تجميل وترميم للمنازل ودهانها باحدث الالوان وفرشها بالعفش.. حيث كان حال المنازل قبل الترميم سيئة واصبح شكها جمالي متميز ومكان راقي.

وقد بدت الفرحة علي وجوة الاطفال بالقرية والذين عبروا عنها بالابتسامه والفرحة لاعمال التجميل والترميم ودخولهم منازل ، ودهانها باحدث الالوان وفرشهاا بالعفش ووصف أهالي القرية ، بان حال المنازل قبل الترميم ، كانت سيئة واصبح شكها جمالي متميز ومكان راقي.

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الخربة4-2

راتب 1-1

220162215343571احمد-ابو-هشيمة،-حديد-المصريين،-بئر-العبد،-قرية-الخربة،-شمال-سيناء،-اعمار-القرى-(8)-1