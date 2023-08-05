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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعصار "خانون"..تايوان تحذر المواطنين من هطول الأمطار في هذه المناطق

صدى البلد

تعاني الأجزاء الجبلية من تايوان من هطول أمطار غزيرة في أعقاب إعصار خانون ،اليوم السبت ، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أغلقت الطرق وتقطعت السبل بمئات الأشخاص بينما هرعت السلطات لاستئناف روابط النقل.

وضربت الأمطار مقاطعة نانتو بوسط البلاد منذ أن اجتاح إعصار خانون شمال تايوان الخميس الماضي ، مع هطول أمطار أكثر من متر واحد (3 أقدام) حتى غمرت بلدة ريناي منذ ذلك الحين ، مما أدى إلى تحطيم الطرق وتسبب في انهيارات أرضية وانهيارات طينية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأظهرت لقطات محلية محطة بنزين في ريناي مدفونة بسبب الانهيارات الأرضية ، بينما غمرت المياه طريق سريع مما أدى إلى قطع رابط النقل الرئيسي في المنطقة الجبلية.

وأفادت الحكومة التايوانية أن شخصين في عداد المفقودين في أنحاء تايوان وأكثر من 460 شخصاً تقطعت بهم السبل ، معظمهم في مناطق جبلية نائية ، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال رئيس مقاطعة نانتو هسو شو هوا ، أن بعض الناس تقطعت بهم السبل في الجبال وحث الحكومة المركزية والقوات المسلحة على إرسال المساعدة في أقرب وقت ممكن ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وتعهد نائب الرئيس وليام لاي بتوفير أكبر قدر من الموارد لمساعدة السلطات المحلية على استعادة البنية التحتية والنقل.

وقال لاي في منشور على فيسبوك أنه على الرغم من أن إعصار خانون يتحرك تدريجياً بعيداً عنا ، إلا أنه لا يزال يتعين على الناس اتخاذ الاستعدادات ذات الصلة ويجب أن ينتبهوا لمناطق التي تتعرض لأمطار والرياح حرصاً على سلامتهم.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، على الرغم من انخفاض المستوى حيث واصلت السلطات إصدار تحذيرات من الانهيارات الأرضية في وسط وجنوب تايوان الجبلي.

الانهيارات الأرضية الاستعدادات إعصار خانون استعدادات الحكومة المركزية التايوانية

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