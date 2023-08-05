يبدأ غدًا .. كيف تنفذ الزراعة قرارات تخفيف الأحمال والعمل بالمنزل ؟

تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 أغسطس في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة.

ووجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الاراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير لظروف وطبيعة عمل كل جهة خلال شهري أغسطس وسبتمبر.



كما وجه "القصير" قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للاضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.