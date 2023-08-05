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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة تشكيل هيئة مكتب مستقبل وطن بالإسكندرية

المهندس الاستشاري
المهندس الاستشاري السيد حسن

أعلن حزب مستقبل وطن، عن تغييرات في هيئة مكتب محافظة اﻹسكندرية، تضمنت تصعيد قيادات جديدة والاستعانة بالشباب في مواقع قيادية داخل الحزب.

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وتقدم المهندس الاستشاري السيد حسن بخالص الشكر والتقدير للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد أمين التنظيم ونائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، والنائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب، على تجديد الثقة للمرة الثالثة كأمين للإسكان والمرافق بأمانة الإسكندرية.

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كما يتقدم بخالص التهنئة  للأمناء القدامى على تجديد الثقة فيهم تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية، والأمناء الجدد على اختيارهم في هيئة مكتب الحزب بالإسكندرية، متمنيًا لجميع أعضاء هيئة مكتب المحافظة بدوام النجاح والتوفيق من خلال تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة وتنفيذ التكيفات الحزبية التي تستهدف مساندة الدولة المصرية في معركة البناء والتنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم المواطن وتقديم كافة الخدمات للمواطنين في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.


وأشار إلى أن التشكيل الجديد كشف عن ضخ عدد كبير من الشباب والقيادات بجانب تجديد الثقة في عدد من القيادات التي أثبتت جدارتها وكفاءتها خلال الفترة الماضية.

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