المصريين الأحرار ينظم دورة أساسيات المونتاج ضمن برنامج الكوادر الشاملة

ينظم المركز الإعلامي لحزب المصريين الأحرار، دورة تدريبية مكثفة للشباب لتعليم أساسيات المونتاج، وذلك ضمن برنامج إعداد الكوادر الشاملة الذى يتبناه الحزب برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.



كما تهدف دورة المونتاج تنمية وتعزيز مهارات الشباب وفتح مجالات سوق عمل بالتدريب العملي على عدة برامج بطريقة احترافية لتحرير الفيديوهات وإنتاج محتوى متميز وجذاب.



ويباشر الدورة التدريبية ريمون ناجى رئيس المركز الإعلامي وعضو المكتب السياسي، ويحاضرها بهاء النجار مدير وحدة التصوير والمونتاج بالحزب.

كما سيحصل المتفوقين علي شهادة حضور للتدريب بهدف أثقال مهارات الشباب وتعزيز الحافز لديهم لاكتساب خبرات عملية وعلمية جديدة.

وأكد ريمون ناجي، أن الحزب يسعي دائما لتنمية قدرات الشباب الواعدة وتمكينها لمواجهة التحديات المستقبلية وتعلم حرف ومهارات جديدة تثقل خبراتهم .

وأوضح أن الفرصة متاحة لكل المواطنين وخاصة الشباب ويجب الا تفوِّت هذه الفرصة الرائعة للتعلم لكل من يرغب الانضمام إلي الرحلة التدريبية المميزة.

وأشار إلي أن التدريب متاح اون لاين لجميع الراغبين وستكون المرحلة الأولي ثلاثة أيام بالاسبوع لمدة ساعتين لكل جلسة للانضمام يجب تسجيل البيانات عبر الرابط المرفق وسيعلن الموعد بعد إكتمال العدد.

للتسجيل:-

https://forms.gle/oSfcKFevEY7iBrFD