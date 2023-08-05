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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

افتتاح أكاديميات النشاط الرياضي في أهلي القاهرة الجديدة

صدى البلد

أعلنت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن افتتاح أكاديميات الألعاب الرياضية (سلة وطائرة ويد وتنس أرضي) وذلك بفرع القاهرة الجديدة.

وشهدت الأيام الماضية الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانطلاق التدريبات على الملاعب التي تم تجهيزها وفقًا لأفضل المعايير العالمية، تزامنًا مع الإقبال الكبير على الاشتراك بالفرع والاستمتاع بالخدمات المميزة التي يقدمها لعائلة الأهلي.

وأعلنت إدارة النشاط الرياضي عن الشروط الخاصة بالاشتراك في أكاديميات الفرق الرياضية وأنظمة الاشتراكات ومواعيد التدريبات الخاصة بكل لعبة.
 

إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أكاديميات الألعاب الرياضية بفرع القاهرة الجديدة الأيام الماضية المعايير العالمية والاستمتاع بالخدمات

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