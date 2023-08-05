القبض على إسرائيليين واعتقال 5 آخرين عقب مقتل فلسطيني بالضفة الغربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم السبت، عن أنه تم إلقاء القبض على إسرائيليين للاستجواب واعتقال خمسة آخرين في اعقاب مقتل فلسطيني في الضفة الغربية.

ومن النادر اعتقال مستوطنين إسرائيليين بسبب اعتداءات على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. يكاد لا يتم ملاحقتهم أبدًا ، حتى لو تم القبض عليهم.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة ان مستوطنين اسرائيليين استشهدوا برصاص مستوطنين فلسطينيين في قرية برقة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وهذا هو الاتهام الأول من الوزارة بأن مستوطنين قتلوا قرويا فلسطينيا منذ فبراير ، والثاني هذا العام ، على الرغم من أن كلا من المسؤولين الفلسطينيين والمراقبين الدوليين يوثقون بانتظام عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقالت الوزارة ان قصي جمال معطان (19 عاما) قتل برصاص مستوطنين اسرائيليين في الرقبة خلال هجوم على قريته. وأصيب اثنان آخران ، بحسب الوزارة.

تم دفن معطان صباح السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه وصل بعد أنباء عن 'اشتباكات عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين' ، وأنه 'أفادت الأنباء أنه خلال الاشتباكات أطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين ونتيجة لذلك ، وقعت إصابة فلسطينية. '

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن مدنيين إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء إلقاء الحجارة عليهم.

ولم يصدر تعليق فوري من مجلس شومرون (السامرة) الذي يمثل المستوطنين في شمال الضفة الغربية ولن يصدر عادة بيانا يوم السبت.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اعتداءات ما وصفتهم بـ 'ميليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة' ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في برقة.