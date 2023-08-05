عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على إسرائيليين واعتقال 5 آخرين عقب مقتل فلسطيني بالضفة الغربية

الشرطة الفلسطينية
الشرطة الفلسطينية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان اليوم السبت، عن أنه تم إلقاء القبض على إسرائيليين للاستجواب واعتقال خمسة آخرين في اعقاب مقتل فلسطيني في الضفة الغربية.

ومن النادر اعتقال مستوطنين إسرائيليين بسبب اعتداءات على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. يكاد لا يتم ملاحقتهم أبدًا ، حتى لو تم القبض عليهم.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الجمعة ان مستوطنين اسرائيليين استشهدوا برصاص مستوطنين فلسطينيين في قرية برقة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وهذا هو الاتهام الأول من الوزارة بأن مستوطنين قتلوا قرويا فلسطينيا منذ فبراير ، والثاني هذا العام ، على الرغم من أن كلا من المسؤولين الفلسطينيين والمراقبين الدوليين يوثقون بانتظام عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وقالت الوزارة ان قصي جمال معطان (19 عاما) قتل برصاص مستوطنين اسرائيليين في الرقبة خلال هجوم على قريته. وأصيب اثنان آخران ، بحسب الوزارة.

تم دفن معطان صباح السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه وصل بعد أنباء عن 'اشتباكات عنيفة بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين' ، وأنه 'أفادت الأنباء أنه خلال الاشتباكات أطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين ونتيجة لذلك ، وقعت إصابة فلسطينية. '

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن مدنيين إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء إلقاء الحجارة عليهم.

ولم يصدر تعليق فوري من مجلس شومرون (السامرة) الذي يمثل المستوطنين في شمال الضفة الغربية ولن يصدر عادة بيانا يوم السبت.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة اعتداءات ما وصفتهم بـ 'ميليشيات المستوطنين الإرهابية المنظمة والمسلحة' ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في برقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

دوخة شديدة من غير سبب.. انتبه فقد تكون مصابا بهذا المرض

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب منطقة هندو كوش بأفغانستان

بابا الفاتيكان يزور ضريح فاطيما في البرتغال .. ويصلي لنشر السلام بالعالم

روسيا وتركيا تبحثان مشروع محور الغاز خلال زيارة مرتقبة لـ بوتين

روسيا: تضرر ناقلة نفط في هجوم أوكراني قرب شبه جزيرة القرم

أقوى خلاف مع الخليج.. الكويت تطالب وزير الاقتصاد اللبناني بالتراجع عن تصريحاته

رسالة من رئيس وزراء باكستان السابق لأنصاره بعد اعتقاله وحبسه 3 سنوات

الإجمالي 30 ضحية.. مقتل 10 أشخاص جدد في فيضانات بالقرب من بكين

وكالة أمريكية: غضب في غزة نتيجة اليأس من تحسن الأوضاع

ترشيحاتنا

نصيحة ذهبية .. كيف تحافظ على الأجهزة الكهربائية أثناء انقطاع التيار؟

لفترة محدودة .. بنك يقدم خدمات مجانية للشباب| تفاصيل

نبع الخير يواصل تحطيم الأرقام.. قناة السويس تزيد قوافلها برقم جديد

أجمل دعاء للوالدين.. مؤثر جدًا لحفظهما من كل مكروه وسوء

خبر غير سار لمستخدمي آيفون iPhone 8 و iPhone X .. تفاصيل

جماعات حقوقية تطالب لاوس بالإفراج عن المحامي الصيني المفقود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ