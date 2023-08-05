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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لفترة محدودة .. بنك يقدم خدمات مجانية للشباب| تفاصيل

البنوك
البنوك

تحتفل البنوك العاملة بالسوق المصرية باليوم العالمي للشباب، من خلال تقديم بعض الخدمات والعروض المجانية لفترة محدودة، وذلك لدعم توجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي.

ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير التالي تفاصيل الخدمات المجانية التي يقدمها بنك كريدي اجريكول، خلال الفترة من 1 إلي 15 أغسطس 2023 لعملائه من الشباب، للاحتفال بيومهم العالمي، و ذلك وفقا لاعلان تم نشره على الصفحة الرسمية للبنك على "فيس بوك".

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وجاء الإعلان كالتالي...

في إطار مبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للشباب من  1 إلي 15 أغسطس 2023 ، كريدي أجريكول بيقدملك باقة مميزة من المنتجات البنكية والرقمية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجاتك:


خدمات مجانية للشباب 


- الانضمام إلي باقة My First  للشباب.

- فتح حساب الشمول المالي مجاناً، وبدون حد أدنى.

- إصدار بطاقة Visa  كريدي أجريكول المدفوعة مقدماً مجاناً.

- تحميل تطبيق banki Mobile وتسجيل الدخول لمتابعة حساباتك البنكية و الحصول على نقاط من برنامج المكافآت “Happy points”.

- تحميل وإستخدام تطبيق المحفظة البنكية  banki Wallet مجاناً، والحصول على نقاط برنامج المكافآت “Happy points” عند التسجيل والدخول على التطبيق وشحن محفظتك البنكية.

الشمول المالي للشباب اخبار مصر مال واعمال الخدمات النكية Finance Real Estate

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