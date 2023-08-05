السعودية ترفع معظم أسعار النفط في سبتمبر إلى آسيا

رفعت المملكة العربية السعودية ، أكبر مُصدر للنفط ، أسعار معظم خامها إلى آسيا في سبتمبر بعد إعلان تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر.

قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في بيان يوم السبت إن السعودية زادت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر سبتمبر أيلول إلى آسيا بواقع 30 سنتا للبرميل من أغسطس آب إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان ودبي.

وارتفع أيضًا OSP إلى أوروبا بمقدار 2 دولار للبرميل إلى 5.80 دولارات لشهر سبتمبر مقابل ICE Brent بينما لم يتغير في أمريكا الشمالية عند 7.25 دولارًا مقابل ASCI.

قالت السعودية ، الخميس ، إن الخفض الطوعي للإنتاج النفطي البالغ مليون برميل يوميا سيمدد ليشمل سبتمبر أيلول ، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك أو تعميقه.

ويترجم الخفض إلى 9 ملايين برميل يوميًا في إنتاج سبتمبر.