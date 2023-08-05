لجنة ضمان جودة الدعوة بالأوقاف تكثف جولاتها الميدانية

كثفت لجنة ضمان جودة الدعوة بوزارة الأوقاف جولاتها الميدانية بالمرور اليوم السبت على خمسة مساجد بمحافظة القليوبية، برئاسة د محمد نصار مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف.

رافقه خلال الجولة أ.د أحمد حسين إبراهيم عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وأ.دد رضا عبد الواجد يوسف عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، ود. أحمد علي سليمان عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لجودة التعليم، حيث تم المرور على عدة مساجد بالقليوبية, وجار إعداد تقرير بشأنها.



ياتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تحقيق أعلى درجات ضمان الجودة والتميز الدعوي.