الباز : العذراء لها مكانة خاصة عند المسيحيين والمسلمين

هنأ الإعلامي محمد الباز، الإخوة الأقباط بمناسبة صوم العذراء مريم والذي ينطلق من يوم 7 أغسطس المقبل ولمدة 15 يومًا.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" يوم الإثنين تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم العذراء" مشيرًا إلى أن صيام العذراء يحتل مكانة خاصة جدًا لدى المسيحيين وتكون هناك صلوات وقداسات ونهضات روحية.

وأشار الباز إلى أن العذراء تحتل لدى المسلمين أيضًا مكانة روحية خاصة، وهذا جزء من تكويننا جميعًا، مضيفًا: "العذراء هي السيدة التي اصطفاها الله وطهرها كما قال القرآن الكريم، وتشعر بوجودها وتجليها طول الوقت في حياتنا".