السباح أحمد أسامة يكشف تفاصيل مشاركته في سباق كابرى نابولى .. فيديو

كشف السباح أحمد أسامة، البطل العالمي في سباحة المياه المفتوحة، تفاصيل مشاركته في سباق كابرى نابولى العالمى الذى يقام سنويا بين جزيرة كابرى ومدينة نابولى فى جنوب ايطاليا.

وقال السباح أحمد أسامة، البطل العالمي في سباحة المياه المفتوحة، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "الحمدلله حققت إنجاز لمصر بعد غياب 48 سنة"، لافتا: "سباق كابري نابولي يعتبر أقوى سباق مسافات طويلة في العالم".

وأضاف: "طول السباق يصل إلى 36 كيلو متر، ويضم سباحين من جميع أنحاء العالم، ويشارك فى السباق ٦١ سباح عالمى"، مشيرا: "استطعت أن أحقق المركز الثاني".

وأشار السباح أحمد أسامة، البطل العالمي في سباحة المياه المفتوحة،: "قدرنا نحقق إنجاز كويس وحققا مركز متقدم لمصر، ورفعنا اسم مصر في إيطاليا".