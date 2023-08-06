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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لإتجارهما في الهيروين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها  بحيازة كمية من المواد المخدرة  الهيروين بقصد الإتجار

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار، بعد أن أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج قيام شخصين لهما معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى  ، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" –مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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